Актёры и съёмочная группа фильма «Джеймс Браун: Путь наверх»
Режиссёры
Актёры
АктёрJames Brown
Чедвик БоузманChadwick Boseman
АктёрBobby Byrd
Нелсан ЭллисNelsan Ellis
АктрисаSusie Brown
Виола ДэвисViola Davis
АктрисаAunt Honey
Октавия СпенсерOctavia Spencer
АктёрBen Bart
Дэн ЭйкройдDan Aykroyd
АктёрJoe Brown
Ленни ДжеймсLennie James
АктёрSyd Nathan
Фред МеламедFred Melamed
АктёрMaceo Parker
Крэйг РобинсонCraig Robinson
АктрисаDeeDee Brown
Джилл СкоттJill Scott
АктёрRalph Bass