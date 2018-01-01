Wink
Джеймс Браун: Путь наверх
Актёры и съёмочная группа фильма «Джеймс Браун: Путь наверх»

Режиссёры

Тейт Тейлор

Tate Taylor
Режиссёр

Актёры

Чедвик Боузман

Chadwick Boseman
АктёрJames Brown
Нелсан Эллис

Nelsan Ellis
АктёрBobby Byrd
Виола Дэвис

Viola Davis
АктрисаSusie Brown
Октавия Спенсер

Octavia Spencer
АктрисаAunt Honey
Дэн Эйкройд

Dan Aykroyd
АктёрBen Bart
Ленни Джеймс

Lennie James
АктёрJoe Brown
Фред Меламед

Fred Melamed
АктёрSyd Nathan
Крэйг Робинсон

Craig Robinson
АктёрMaceo Parker
Джилл Скотт

Jill Scott
АктрисаDeeDee Brown
Джош Хопкинс

Josh Hopkins
АктёрRalph Bass

Сценаристы

Джез Баттеруорт

Jez Butterworth
Сценарист
Стивен Бэйджелман

Steven Baigelman
Сценарист

Продюсеры

Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер
Эрика Хаггинс

Erica Huggins
Продюсер
Мик Джаггер

Mick Jagger
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Михаил Георгиу

Актёр дубляжа

Художники

Рена ДеАнджело

Rena DeAngelo
Художница

Монтажёры

Майкл МакКаскер

Michael McCusker
Монтажёр

Операторы

Стивен Голдблатт

Stephen Goldblatt
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор