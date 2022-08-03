Джерри Магуайер (фильм, 1996) смотреть онлайн
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О фильме
Оскароносное драмеди «Джерри Магуайер» — фильм Кэмерона Кроу о спортивном агенте, который внезапно решает работать по совести и тут же теряет почти все.
Джерри — успешный агент, умеющий продавать обещания и выбивать для клиентов лучшие условия. Но однажды он решает написать манифест о том, что в этой индустрии слишком много денег и слишком мало честных и совестливых людей. Идея звучит красиво, но наутро фирма выставляет его за дверь, а коллеги без колебаний забирают клиентов. Рядом с Джерри остается только бухгалтер Дороти, а единственным клиентом становится вспыльчивый, талантливый, но недооцененный футболист Род Тидвелл.
За легкими шутками и бодрыми диалогами фильм «Джерри Магуайер» 1996 года прячет притчу про ответственность: перед клиентом, семьей и самим собой. Смотреть картину стоит тем, кто любит кино о взрослении после тридцати — когда карьеру приходится выстраивать заново. Роль Рода Тидвелла принесла Кьюбе Кудингу-мл. статуэтку «Оскара» — за лучшую мужскую роль второго плана.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
- ККРежиссёр
Кэмерон
Кроу
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- Актриса
Келли
Престон
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- Актриса
Бонни
Хант
- Актёр
Джей
Мор
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- ДЛАктёр
Джонатан
Липники
- ККСценарист
Кэмерон
Кроу
- ДЛПродюсер
Джеймс
Л. Брукс
- ККПродюсер
Кэмерон
Кроу
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- РСПродюсер
Ричард
Сакаи
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- КХХудожник
Клэйтон
Хартли
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- КАХудожник
Клэй
А. Гриффит
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- ДММонтажёр
Дэвид
Мориц
- ЯКОператор
Януш
Камински