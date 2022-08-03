Джерри Магуайер
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Джерри Магуайер

Джерри Магуайер (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.61996, Jerry Maguire
Драма, Спортивный132 мин18+

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О фильме

Оскароносное драмеди «Джерри Магуайер» — фильм Кэмерона Кроу о спортивном агенте, который внезапно решает работать по совести и тут же теряет почти все.

Джерри — успешный агент, умеющий продавать обещания и выбивать для клиентов лучшие условия. Но однажды он решает написать манифест о том, что в этой индустрии слишком много денег и слишком мало честных и совестливых людей. Идея звучит красиво, но наутро фирма выставляет его за дверь, а коллеги без колебаний забирают клиентов. Рядом с Джерри остается только бухгалтер Дороти, а единственным клиентом становится вспыльчивый, талантливый, но недооцененный футболист Род Тидвелл.

За легкими шутками и бодрыми диалогами фильм «Джерри Магуайер» 1996 года прячет притчу про ответственность: перед клиентом, семьей и самим собой. Смотреть картину стоит тем, кто любит кино о взрослении после тридцати — когда карьеру приходится выстраивать заново. Роль Рода Тидвелла принесла Кьюбе Кудингу-мл. статуэтку «Оскара» — за лучшую мужскую роль второго плана.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джерри Магуайер»