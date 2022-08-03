Оскароносное драмеди «Джерри Магуайер» — фильм Кэмерона Кроу о спортивном агенте, который внезапно решает работать по совести и тут же теряет почти все.



Джерри — успешный агент, умеющий продавать обещания и выбивать для клиентов лучшие условия. Но однажды он решает написать манифест о том, что в этой индустрии слишком много денег и слишком мало честных и совестливых людей. Идея звучит красиво, но наутро фирма выставляет его за дверь, а коллеги без колебаний забирают клиентов. Рядом с Джерри остается только бухгалтер Дороти, а единственным клиентом становится вспыльчивый, талантливый, но недооцененный футболист Род Тидвелл.



За легкими шутками и бодрыми диалогами фильм «Джерри Магуайер» 1996 года прячет притчу про ответственность: перед клиентом, семьей и самим собой. Смотреть картину стоит тем, кто любит кино о взрослении после тридцати — когда карьеру приходится выстраивать заново. Роль Рода Тидвелла принесла Кьюбе Кудингу-мл. статуэтку «Оскара» — за лучшую мужскую роль второго плана.

