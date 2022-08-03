Джентльмены удачи (фильм, 1971) смотреть онлайн

Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду — и ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих. Со временем он настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас...

