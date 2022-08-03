Джентльмены удачи (фильм, 1971) смотреть онлайн
1971, Джентльмены удачи
Комедия0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду — и ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих. Со временем он настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас...
ЖанрКомедия
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Серый
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Георгий
Вицин
- РМАктёр
Раднэр
Муратов
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- Актриса
Наталья
Фатеева
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- НОАктёр
Николай
Олялин
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Сценарист
Георгий
Данелия
- ВТСценарист
Виктория
Токарева
- АДПродюсер
Александра
Демидова
- ЛМАктриса дубляжа
Лариса
Мондрус
- ВПХудожник
Валентин
Перелётов
- ГКОператор
Георгий
Куприянов
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков