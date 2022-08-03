Джеки Браун
Wink
Фильмы
Джеки Браун

Джеки Браун (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.11997, Jackie Brown
Триллер, Драма148 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм поставлен по роману Элмора Леонарда. Героиня по имени Джекки Браун работает стюардессой и подрабатывает контрабандой наличных денег в страну для торговца оружием. Все складывается отлично до того момента, пока ее не арестовывают федеральные агенты.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джеки Браун»