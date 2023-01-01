Дюна (фильм, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Сможет ли юный наследник рода спасти не только человечество, но и всю галактику? Культовая экранизация саги Фрэнка Герберта о межпланетной игре престолов.



10991 год. На планету Арракис попадает Пол Атрейдис, чудом оставшийся в живых представитель древнего правящего рода. Император Вселенной, боясь нападения тайной армии Атрейдисов, сговорился с их давними врагами Харконненами, чтобы исподтишка напасть и уничтожить род. Кроме того, на Арракисе, известном также как Дюна, добывается особая специя, способная даровать огромное могущество и богатство. Именно она — цель императора и его союзников, и чтобы добыть ее, они не остановятся ни перед чем. Теперь юный Пол Атрейдис — единственный, кто способен противостоять узурпаторам власти, надежда всей галактики и своего народа. Получится ли у отрядов сопротивления разрушить столпы власти императора и преобразить Вселенную?



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