Дюна (фильм, 1984) смотреть онлайн
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Сюжет
Сможет ли юный наследник рода спасти не только человечество, но и всю галактику? Культовая экранизация саги Фрэнка Герберта о межпланетной игре престолов.
10991 год. На планету Арракис попадает Пол Атрейдис, чудом оставшийся в живых представитель древнего правящего рода. Император Вселенной, боясь нападения тайной армии Атрейдисов, сговорился с их давними врагами Харконненами, чтобы исподтишка напасть и уничтожить род. Кроме того, на Арракисе, известном также как Дюна, добывается особая специя, способная даровать огромное могущество и богатство. Именно она — цель императора и его союзников, и чтобы добыть ее, они не остановятся ни перед чем. Теперь юный Пол Атрейдис — единственный, кто способен противостоять узурпаторам власти, надежда всей галактики и своего народа. Получится ли у отрядов сопротивления разрушить столпы власти императора и преобразить Вселенную?
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- Актёр
Юрген
Прохнов
- Актриса
Франческа
Аннис
- Актёр
Патрик
Стюарт
- РДАктёр
Ричард
Джордан
- ФДАктёр
Фредди
Джонс
- ДСАктёр
Дин
Стокуэлл
- КМАктёр
Кеннет
МакМиллан
- САктёр
Стинг
- ШЯАктриса
Шон
Янг
- Сценарист
Дэвид
Линч
- ФГСценарист
Фрэнк
Герберт
- Продюсер
Раффаэлла
Де Лаурентис
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- ХЛПродюсер
Хосе
Лопес Родеро
- БФХудожник
Бенхамин
Фернандес
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- ЭГМонтажёр
Энтони
Гиббс
- ФФОператор
Фредди
Фрэнсис
- TКомпозитор
Toto
- МПКомпозитор
Марти
Пейч