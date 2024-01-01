Дюна: Часть вторая
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Дюна: Часть вторая

Дюна: Часть вторая (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Dune: Part Two
Фантастика, Боевики18+

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Сюжет

Герцог Пол Атрейдес присоединяется к фрименам, чтобы стать Муад Дибом, одновременно пытаясь остановить наступление войны.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Дюна: Часть вторая»