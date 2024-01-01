Дюна: Часть вторая (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Dune: Part Two
Фантастика, Боевики18+
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Сюжет
Герцог Пол Атрейдес присоединяется к фрименам, чтобы стать Муад Дибом, одновременно пытаясь остановить наступление войны.
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Информация
СтранаСША, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Дени
Вильнёв
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- Актриса
Леа
Сейду
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актриса
Зендея
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актриса
Флоренс
Пью
- Актёр
Остин
Батлер
- ФГСценарист
Фрэнк
Герберт
- Сценарист
Дени
Вильнёв
- ДССценарист
Джон
Спэйтс
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- Продюсер
Патрик
МакКормик
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- ПВХудожник
Патрис
Верметт
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер