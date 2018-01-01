Wink
Фильмы
Дьявол носит Prada
Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявол носит Prada»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявол носит Prada»

Режиссёры

Дэвид Фрэнкел

Дэвид Фрэнкел

David Frankel
Режиссёр

Актёры

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаMiranda Priestly
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй

Anne Hathaway
АктрисаAndy Sachs
Эмили Блант

Эмили Блант

Emily Blunt
АктрисаEmily
Стэнли Туччи

Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрNigel
Саймон Бейкер

Саймон Бейкер

Simon Baker
АктёрChristian Thompson
Эдриан Гренье

Эдриан Гренье

Adrian Grenier
АктёрNate
Трейси Томс

Трейси Томс

Tracie Thoms
АктрисаLily
Рич Соммер

Рич Соммер

Rich Sommer
АктёрDoug
Дэниел Сунджата

Дэниел Сунджата

Daniel Sunjata
АктёрJames Holt
Дэвид Маршалл Грант

Дэвид Маршалл Грант

David Marshall Grant
АктёрRichard Sachs

Сценаристы

Алин Брош МакКенна

Алин Брош МакКенна

Aline Brosh McKenna
Сценарист
Лорен Вайсбергер

Лорен Вайсбергер

Lauren Weisberger
Сценарист

Продюсеры

Венди Файнерман

Венди Файнерман

Wendy Finerman
Продюсер
Джон Бернард

Джон Бернард

John Bernard
Продюсер
Джозеф М. Караччоло мл.

Джозеф М. Караччоло мл.

Joseph M. Caracciolo Jr.
Продюсер

Актёры дубляжа

Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко

Актриса дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Анна Геллер

Анна Геллер

Актриса дубляжа
Юрий Герцман

Юрий Герцман

Актёр дубляжа
Александр Баргман

Александр Баргман

Актёр дубляжа

Художники

Патриша Филд

Патриша Филд

Patricia Field
Художница

Операторы

Флориан Баллхаус

Флориан Баллхаус

Florian Ballhaus
Оператор

Композиторы

Теодор Шапиро

Теодор Шапиро

Theodore Shapiro
Композитор