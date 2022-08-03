Дьявол носит Prada (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Драмеди «Дьявол носит Prada» — фильм 2006 года о том, как легко потерять себя, когда мир вокруг блестит глянцем.
Вчерашняя студентка Андреа Сакс устраивается ассистенткой к Миранде Пристли — легендарному и безжалостному редактору журнала «Подиум». Мир высокой моды оказывается для Энди чужим, но амбиции заставляют ее подстраиваться: она меняет гардероб, режим сна и отношения с близкими. Поначалу девушка просто старается выжить под натиском бесконечных колкостей и справиться с поручениями, которые кажутся невыполнимыми. Но чем выше она поднимается, тем больше теряет — себя, любовь, принципы.
Если вы любите истории, после которых хочется подумать — и немного обновить гардероб, — определенно стоит обратить внимание на «Дьявол носит Prada». Смотреть эту модную сказку, главное украшение которой — актерский бенефис Мерил Стрип, чертовски увлекательно.
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Саймон
Бейкер
- ЭГАктёр
Эдриан
Гренье
- ТТАктриса
Трейси
Томс
- РСАктёр
Рич
Соммер
- ДСАктёр
Дэниел
Сунджата
- Актёр
Дэвид
Маршалл Грант
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- ЛВСценарист
Лорен
Вайсбергер
- Продюсер
Венди
Файнерман
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- ЭХАктриса дубляжа
Эвелина
Хромченко
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ЮГАктёр дубляжа
Юрий
Герцман
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ПФХудожница
Патриша
Филд
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро