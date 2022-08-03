Дьявол носит Prada (фильм, 2006) смотреть онлайн

Драмеди «Дьявол носит Prada» — фильм 2006 года о том, как легко потерять себя, когда мир вокруг блестит глянцем.



Вчерашняя студентка Андреа Сакс устраивается ассистенткой к Миранде Пристли — легендарному и безжалостному редактору журнала «Подиум». Мир высокой моды оказывается для Энди чужим, но амбиции заставляют ее подстраиваться: она меняет гардероб, режим сна и отношения с близкими. Поначалу девушка просто старается выжить под натиском бесконечных колкостей и справиться с поручениями, которые кажутся невыполнимыми. Но чем выше она поднимается, тем больше теряет — себя, любовь, принципы.



Если вы любите истории, после которых хочется подумать — и немного обновить гардероб, — определенно стоит обратить внимание на «Дьявол носит Prada». Смотреть эту модную сказку, главное украшение которой — актерский бенефис Мерил Стрип, чертовски увлекательно.

