Двойной КОПец (в переводе Гоблина)
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Двойной КОПец (в переводе Гоблина)

Двойной КОПец (в переводе Гоблина) (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.42010, Cop Out
Боевики, Комедии103 мин18+

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Сюжет

Полицейская комедия культового Кевина Смита расскажет о двух отстраненных напарниках в поисках дорогостоящей бейсбольной карточки, украденной у одного из них гангстером-коллекционером. Рекомендуем смотреть в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова, который сделал из «Двойного КОПца» настоящую конфетку.

Двойной КОПец (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойной КОПец (в переводе Гоблина)»

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