Двойной КОПец (в переводе Гоблина) (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Полицейская комедия культового Кевина Смита расскажет о двух отстраненных напарниках в поисках дорогостоящей бейсбольной карточки, украденной у одного из них гангстером-коллекционером. Рекомендуем смотреть в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова, который сделал из «Двойного КОПца» настоящую конфетку.



Двойной КОПец (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.