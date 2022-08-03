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Двойная пропажа

Двойная пропажа (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Двойная пропажа
Комедия108 мин18+

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О фильме

Однажды в цирке во время выступления иллюзиониста при загадочных обстоятельствах исчезает женщина, а вместе с ней и сам фокусник. Где же скрывается таинственная парочка? Постепенно о них забывают и вокруг этого таинственного исчезновения завязываются новые отношения. А была ли женщина, и был ли фокусник?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
2.6 IMDb