Двойная пропажа (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Двойная пропажа
Комедия108 мин18+
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О фильме
Однажды в цирке во время выступления иллюзиониста при загадочных обстоятельствах исчезает женщина, а вместе с ней и сам фокусник. Где же скрывается таинственная парочка? Постепенно о них забывают и вокруг этого таинственного исчезновения завязываются новые отношения. А была ли женщина, и был ли фокусник?
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
2.6 IMDb
- ВЛРежиссёр
Валерий
Лонской
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- МКАктриса
Мария
Кузнецова
- ОЛАктриса
Ольга
Литвинова
- Актёр
Алексей
Колган
- Актёр
Виктор
Раков
- МЛАктёр
Михаил
Лавровский
- МЗАктриса
Мария
Зорина
- АААктёр
Алексей
Артамонов
- КБАктриса
Ксения
Баскакова
- НЯАктриса
Наталья
Яськова
- ВЛСценарист
Валерий
Лонской
- Продюсер
Александр
Литвинов
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- ОФКомпозитор
Олег
Федосеев