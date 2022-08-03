Эд и Эми — ученый и студентка, изучающие теорию струн и космических двойников. Они — родственные души, созданные друг для друга. Но внезапно Эд исчезает. И все, что у нее остается — это регулярно приходящие от него послания. В какую игру втягивают Эми? Эксперимент ученого, решившего скрыться от мира? Или игру высших сил, посылающих ей любимого в чужих обличьях?

