Достать ножи (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Knives Out
Детектив, Комедия124 мин18+
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О фильме
Писатель Харлан Тромби умирает в свой 85-й день рождения. Полиция и врачи полагают, что он покончил с собой. Родня вовсю колдует над завещанием, и только частный детектив Бенуа Бланк помнит главный принцип любого расследования – ищи того, кому эта смерть была выгодна больше всех.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
- РДРежиссёр
Райан
Джонсон
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актриса
Ана
де Армас
- Актёр
Крис
Эванс
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Дон
Джонсон
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Лакит
Стэнфилд
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- КЛАктриса
Кэтрин
Лэнгфорд
- РДСценарист
Райан
Джонсон
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- ЛХПродюсер
Леопольд
Хьюз
- РДПродюсер
Райан
Джонсон
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДИХудожница
Дженни
Иген
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- СЙОператор
Стив
Йедлин
- НДКомпозитор
Нэйтан
Джонсон