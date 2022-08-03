Достать ножи
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Достать ножи

Достать ножи (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Knives Out
Детектив, Комедия124 мин18+

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О фильме

Писатель Харлан Тромби умирает в свой 85-й день рождения. Полиция и врачи полагают, что он покончил с собой. Родня вовсю колдует над завещанием, и только частный детектив Бенуа Бланк помнит главный принцип любого расследования – ищи того, кому эта смерть была выгодна больше всех.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Достать ножи»