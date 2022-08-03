Писатель Харлан Тромби умирает в свой 85-й день рождения. Полиция и врачи полагают, что он покончил с собой. Родня вовсю колдует над завещанием, и только частный детектив Бенуа Бланк помнит главный принцип любого расследования – ищи того, кому эта смерть была выгодна больше всех.

