Дорога на Эльдорадо
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Дорога на Эльдорадо

Дорога на Эльдорадо (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, The Road to El Dorado
Мультфильм, Мюзикл86 мин0+

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О фильме

Тульо и Мигель предпочитают не зарабатывать деньги тяжелым трудом. Эти два отпетых мошенника обожают, когда золотишко само идет к ним в руки. Случилось так, что этим проходимцам крупно повезло.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога на Эльдорадо»