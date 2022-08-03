Дорога на Эльдорадо (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, The Road to El Dorado
Мультфильм, Мюзикл86 мин0+
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О фильме
Тульо и Мигель предпочитают не зарабатывать деньги тяжелым трудом. Эти два отпетых мошенника обожают, когда золотишко само идет к ним в руки. Случилось так, что этим проходимцам крупно повезло.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ББРежиссёр
Бибо
Бержерон
- Режиссёр
Джеффри
Катценберг
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актриса
Рози
Перес
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- Актёр
Джим
Каммингс
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- Актёр
Тобин
Белл
- ДМАктёр
Дункан
Майорибэнкс
- ЭЧАктёр
Элайджа
Чианг
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- ККСценарист
Кэри
Киркпатрик
- ББПродюсер
Брук
Бретон
- БРПродюсер
Бонн
Редфорд
- ДАПродюсер
Дино
Атанассиу
- БДПродюсер
Билл
Дамашке
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ПЛХудожник
Пол
Лэсейн
- УЛХудожник
Уенделл
Люббе
- РЗХудожник
Рэймонд
Зибах
- ДММонтажёр
Дэн
Молина
- ЛСМонтажёр
Линн
Саузерленд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер