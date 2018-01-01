Wink
Фильмы
Дорога на Арлингтон
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога на Арлингтон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога на Арлингтон»

Режиссёры

Марк Пеллингтон

Mark Pellington
Режиссёр

Актёры

Джефф Бриджес

Jeff Bridges
АктёрMichael Faraday
Тим Роббинс

Tim Robbins
АктёрOliver Lang
Джоан Кьюсак

Joan Cusack
АктрисаCheryl Lang
Хоуп Дэвис

Hope Davis
АктрисаBrooke Wolfe
Роберт Госсетт

Robert Gossett
АктёрFBI Agent Whit Carver
Мейсон Гэмбл

Mason Gamble
АктёрBrady Lang
Спенсер Трит Кларк

Spencer Treat Clark
АктёрGrant Faraday
Стенли Андерсон

Stanley Anderson
АктёрDr. Archer Scobee
Вивиан Вайвз

Viviane Vives
АктрисаNurse
Ли Стрингер

Lee Stringer
АктёрOrderly

Сценаристы

Эрен Крюгер

Ehren Kruger
Сценарист

Продюсеры

Питер Самуэльсон

Peter Samuelson
Продюсер

Актёры дубляжа

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Олег Куликович

Актёр дубляжа
Игорь Семенов

Актёр дубляжа
Юрий Дедович

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид Стейн

David Stein
Художник
Дженнифер Баррет Пеллингтон

Jennifer Barrett Pellington
Художница

Монтажёры

Конрад Бафф IV

Conrad Buff IV
Монтажёр

Операторы

Бобби Буковски

Bobby Bukowski
Оператор

Композиторы

Анджело Бадаламенти

Angelo Badalamenti
Композитор