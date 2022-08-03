Дорога на Арлингтон (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Arlington Road
Триллер, Драма112 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Интеллигентный профессор Майкл Фарадей, в одиночку воспитывающий своего сына после трагической гибели жены во время рейда ФБР, и не представляет, какой крутой поворот вскоре совершит его судьба. Знакомство с милой соседской семьей помогает Майклу оправиться от потрясения и вернуться к нормальной жизни.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Марк
Пеллингтон
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актёр
Тим
Роббинс
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- РГАктёр
Роберт
Госсетт
- МГАктёр
Мейсон
Гэмбл
- СТАктёр
Спенсер
Трит Кларк
- СААктёр
Стенли
Андерсон
- ВВАктриса
Вивиан
Вайвз
- ЛСАктёр
Ли
Стрингер
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- ПСПродюсер
Питер
Самуэльсон
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Семенов
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Дедович
- ДСХудожник
Дэвид
Стейн
- ДБХудожница
Дженнифер
Баррет Пеллингтон
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ББОператор
Бобби
Буковски
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти