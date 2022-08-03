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Дорога на Арлингтон

Дорога на Арлингтон (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Arlington Road
Триллер, Драма112 мин18+

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О фильме

Интеллигентный профессор Майкл Фарадей, в одиночку воспитывающий своего сына после трагической гибели жены во время рейда ФБР, и не представляет, какой крутой поворот вскоре совершит его судьба. Знакомство с милой соседской семьей помогает Майклу оправиться от потрясения и вернуться к нормальной жизни.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога на Арлингтон»