Дорога на Арлингтон (фильм, 1998) смотреть онлайн

Интеллигентный профессор Майкл Фарадей, в одиночку воспитывающий своего сына после трагической гибели жены во время рейда ФБР, и не представляет, какой крутой поворот вскоре совершит его судьба. Знакомство с милой соседской семьей помогает Майклу оправиться от потрясения и вернуться к нормальной жизни.

