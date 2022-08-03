Доминика (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Доминика
Фэнтези, Комедия79 мин18+
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О фильме
Жизнь архитектора Константина круто меняется, когда на пороге своей квартиры он находит трехмесячную девочку Доминику. Малышка, о которой ему приходится заботиться, начинает ускоренно расти каждый раз, когда Костя злится. Герой понимает, что всe это неспроста, и учится управлять гневом.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Агейчев
- Актёр
Андрей
Чадов
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Александр
Шаляпин
- ЯГАктриса
Яна
Гурьянова
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Екатерина
Васильева
- АПАктёр
Амет
Пики
- СБАктриса
София
Бармина
- ЛИАктриса
Лиза
Измайлова
- СЛСценарист
Степан
Лапшин
- ОАСценарист
Олег
Агейчев
- ОАПродюсер
Олег
Агейчев
- ВЧПродюсер
Валентина
Черепанова
- ПЗПродюсер
Полина
Зимнухова
- КААктриса дубляжа
Катерина
Африкантова
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- ВРАктёр дубляжа
Велимир
Русаков
- НКАктриса дубляжа
Наталия
Колодяжная
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- МИМонтажёр
Мария
Ильенко
- ТПМонтажёр
Татьяна
Приленская
- ИПОператор
Иван
Поморин
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов
- АМКомпозитор
Александр
Муратовский
- РЛКомпозитор
Руслан
Латыпов
- РЕКомпозитор
Роман
Ефимов