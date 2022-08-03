Жизнь архитектора Константина круто меняется, когда на пороге своей квартиры он находит трехмесячную девочку Доминику. Малышка, о которой ему приходится заботиться, начинает ускоренно расти каждый раз, когда Костя злится. Герой понимает, что всe это неспроста, и учится управлять гневом.

