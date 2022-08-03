Доминика
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Доминика (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, Доминика
Фэнтези, Комедия79 мин18+

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О фильме

Жизнь архитектора Константина круто меняется, когда на пороге своей квартиры он находит трехмесячную девочку Доминику. Малышка, о которой ему приходится заботиться, начинает ускоренно расти каждый раз, когда Костя злится. Герой понимает, что всe это неспроста, и учится управлять гневом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доминика»