Домашняя работа (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Art of Getting By
Драмы, Мелодрамы80 мин12+
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Сюжет
Фильм повествует историю рефлексирующего школьника Джорджа, который прогуливает школу, не делает уроки и не хочет заниматься живописью. Он слишком озабочен своими мыслями о смерти и тщетности сущего. Но тут в его жизни появляется Салли - умная, красивая и очень популярная девочка, которая открыто выказывает мальчику свой интерес...
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ГВРежиссёр
Гэвин
Вьесен
- Актёр
Фредди
Хаймор
- Актриса
Эмма
Робертс
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- Актриса
Рита
Уилсон
- Актёр
Сэм
Робардс
- ССАктриса
Саша
Спилберг
- МКАктёр
Маркус
Карл Франклин
- БААктёр
Блэр
Андервуд
- ЯКАктёр
Ярлат
Конрой
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- ГВСценарист
Гэвин
Вьесен
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЭМХудожница
Эрика
Манро
- МГМонтажёр
Молли
Голдштейн
- БКОператор
Бен
Катчинс
- АПКомпозитор
Алек
Пуро