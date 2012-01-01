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Домашняя работа

Домашняя работа (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Art of Getting By
Драмы, Мелодрамы80 мин12+

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Сюжет

Фильм повествует историю рефлексирующего школьника Джорджа, который прогуливает школу, не делает уроки и не хочет заниматься живописью. Он слишком озабочен своими мыслями о смерти и тщетности сущего. Но тут в его жизни появляется Салли - умная, красивая и очень популярная девочка, которая открыто выказывает мальчику свой интерес...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Домашняя работа»

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