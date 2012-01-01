Домашняя работа (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм повествует историю рефлексирующего школьника Джорджа, который прогуливает школу, не делает уроки и не хочет заниматься живописью. Он слишком озабочен своими мыслями о смерти и тщетности сущего. Но тут в его жизни появляется Салли - умная, красивая и очень популярная девочка, которая открыто выказывает мальчику свой интерес...



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