Дом у озера (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.72006, The Lake House
Фэнтези, Драма94 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ощутив необходимость изменить свою жизнь, доктор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у озера в пригороде Иллинойса и устраивается на работу в чикагскую больницу. По дороге в город Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ААРежиссёр
Алехандро
Агрести
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ВвАктриса
Виллеке
ван Аммельрой
- ДУАктёр
Дилан
Уолш
- ШААктриса
Шохре
Агдашлу
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- МБАктёр
Майк
Бакарелла
- КБАктёр
Кевин
Бреннан
- ДОСценарист
Дэвид
Обёрн
- КЫСценарист
Ким
Ын-джон
- ЁДСценарист
Ё
Джи-на
- Продюсер
Брюс
Берман
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
Рой
Ли
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- ШВХудожник
Шэйн
Валентино
- ДАХудожница
Дина
Аппель
- ЛКМонтажёр
Линзи
Клингмэн
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман