Дом у озера (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.72006, The Lake House
Фэнтези, Драма94 мин12+

Ощутив необходимость изменить свою жизнь, доктор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у озера в пригороде Иллинойса и устраивается на работу в чикагскую больницу. По дороге в город Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома.

Страна
США, Австрия
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

