Дом с паранормальными явлениями (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.72013, Дом с паранормальными явлениями
Ужасы, Комедии82 мин18+
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Сюжет
Малкольм и Киша переезжают в дом своей мечты, но скоро понимают, что там уже проживает демон. Когда Киша становится одержимой, Малкольм обращается за помощью к священнику, экстрасенсу и команде охотников за привидениями.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МТРежиссёр
Майкл
Тиддес
- Актёр
Марлон
Уайанс
- ЭЭАктриса
Эссенс
Эткинс
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- Актёр
Ник
Свардсон
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- ДШАктёр
Дейв
Шеридан
- МФАктриса
Марлин
Форте
- АЮАктриса
Аланна
Юбак
- ДСАктёр
Дж.Б.
Смув
- Сценарист
Марлон
Уайанс
- Продюсер
Марлон
Уайанс
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДМХудожник
Джим
Мес
- СОператор
Стив
Гейнер