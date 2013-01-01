Дом с паранормальными явлениями (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Малкольм и Киша переезжают в дом своей мечты, но скоро понимают, что там уже проживает демон. Когда Киша становится одержимой, Малкольм обращается за помощью к священнику, экстрасенсу и команде охотников за привидениями.



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