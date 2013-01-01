Дом с паранормальными явлениями
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Дом с паранормальными явлениями

Дом с паранормальными явлениями (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.72013, Дом с паранормальными явлениями
Ужасы, Комедии82 мин18+

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Сюжет

Малкольм и Киша переезжают в дом своей мечты, но скоро понимают, что там уже проживает демон. Когда Киша становится одержимой, Малкольм обращается за помощью к священнику, экстрасенсу и команде охотников за привидениями.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Ужасы, Фэнтези

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом с паранормальными явлениями»

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