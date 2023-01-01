Дом духов (фильм, 1993) смотреть онлайн
8.41993, The House of the Spirits
Драмы, Мелодрамы140 мин18+
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Сюжет
Мстить или прощать? В доме крупного чилийского землевладельца, пережившего не одну беду — от «золотой лихорадки» до военного переворота Пиночета, не понаслышке знают, что такое мужество и огромная сила духа. А как считает Изабель Альенде, чей роман лег в основу экранизации, «дух — это космическая энергия, которая если и поселяется, то не в одном человеке, а сразу в нескольких поколениях».
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Билле
Аугуст
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актриса
Гленн
Клоуз
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- АААктёр
Антонио
Ассунсон
- ДБАктриса
Джули
Балу
- ФБАктёр
Фрэнк
Бэйкер
- ЖКАктёр
Жуан
Кабрал
- Сценарист
Билле
Аугуст
- ИАСценарист
Исабель
Альенде
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- ББХудожница
Барбара
Баум
- СГХудожник
Сёрен
Гам
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- ЙПОператор
Йорген
Перссон
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер