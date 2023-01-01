Дом духов
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Дом духов (фильм, 1993) смотреть онлайн

8.41993, The House of the Spirits
Драмы, Мелодрамы140 мин18+

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Сюжет

Мстить или прощать? В доме крупного чилийского землевладельца, пережившего не одну беду — от «золотой лихорадки» до военного переворота Пиночета, не понаслышке знают, что такое мужество и огромная сила духа. А как считает Изабель Альенде, чей роман лег в основу экранизации, «дух — это космическая энергия, которая если и поселяется, то не в одном человеке, а сразу в нескольких поколениях».

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом духов»

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