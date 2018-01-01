Wink
Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча
Актёры и съёмочная группа фильма «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча»

Режиссёры

Энг Ли

Режиссёр

Актёры

Джо Элвин

АктёрBilly
Кристен Стюарт

АктрисаKathryn
Крис Такер

АктёрAlbert
Гаррет Хедлунд

АктёрDime
Вин Дизель

АктёрShroom
Стив Мартин

АктёрNorm
Артуро Кастро

АктёрMango
Мэйсон Ли

АктёрFoo
Астро

АктёрLodis (в титрах: Brian 'Astro' Bradley)
Бо Напп

АктёрCrack

Сценаристы

Бен Фаунтин

Сценарист

Продюсеры

Стивен Корнуэлл

Продюсер
Энг Ли

Продюсер
Марк Э. Платт

Продюсер
Родри Томас

Продюсер

Художники

Грегори С. Хупер

Художник
Джозеф Дж. Олиси

Художник
Элизабет Кинэн

Художница

Монтажёры

Тим Скуайрес

Монтажёр

Операторы

Джон Толл

Оператор

Композиторы

Джефф Дэнна

Композитор
Майкл Дэнна

Композитор