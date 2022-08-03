Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.42016, Billy Lynn's Long Halftime Walk
Боевик, Спортивный108 мин18+
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О фильме
В 2007 году 19-летний солдат Билли Линн и его взвод вступают в бой в Ираке. Бой снимают военные журналисты, кадры расходятся по всем новостям. Билли и его боевые товарищи становятся национальными героями и возвращаются в Америку на две недели для промо-тура, кульминацией которого становится шоу в перерыве футбольного матча в День благодарения. А после него они должны снова отправиться на войну.
СтранаКитай, Великобритания, США, Тайвань
ЖанрВоенный, Спортивный, Боевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Энг
Ли
- ДЭАктёр
Джо
Элвин
- Актриса
Кристен
Стюарт
- КТАктёр
Крис
Такер
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Стив
Мартин
- Актёр
Артуро
Кастро
- МЛАктёр
Мэйсон
Ли
- Актёр
Астро
- Актёр
Бо
Напп
- БФСценарист
Бен
Фаунтин
- Продюсер
Стивен
Корнуэлл
- Продюсер
Энг
Ли
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- РТПродюсер
Родри
Томас
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ЭКХудожница
Элизабет
Кинэн
- ТСМонтажёр
Тим
Скуайрес
- ДТОператор
Джон
Толл
- Композитор
Джефф
Дэнна
- Композитор
Майкл
Дэнна