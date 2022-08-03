Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча (фильм, 2016) смотреть онлайн

В 2007 году 19-летний солдат Билли Линн и его взвод вступают в бой в Ираке. Бой снимают военные журналисты, кадры расходятся по всем новостям. Билли и его боевые товарищи становятся национальными героями и возвращаются в Америку на две недели для промо-тура, кульминацией которого становится шоу в перерыве футбольного матча в День благодарения. А после него они должны снова отправиться на войну.

