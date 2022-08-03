Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча
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Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча

Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.42016, Billy Lynn's Long Halftime Walk
Боевик, Спортивный108 мин18+

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О фильме

В 2007 году 19-летний солдат Билли Линн и его взвод вступают в бой в Ираке. Бой снимают военные журналисты, кадры расходятся по всем новостям. Билли и его боевые товарищи становятся национальными героями и возвращаются в Америку на две недели для промо-тура, кульминацией которого становится шоу в перерыве футбольного матча в День благодарения. А после него они должны снова отправиться на войну.

Страна
Китай, Великобритания, США, Тайвань
Жанр
Военный, Спортивный, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча»