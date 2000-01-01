Доктор «Т» и его женщины
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Доктор «Т» и его женщины

Доктор «Т» и его женщины (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

7.32000, Dr. T & the Women
Драмы, Мелодрамы112 мин18+

Сюжет

Судьба благосклонна к своим любимцам. Несомненно. Доктор Трэвис - один из них. Удачливый, богатый гинеколог добился оглушительного успеха на всех фронтах. Постоянное тесное общение с женским полом отнюдь не испортило его отношения к ним. Напротив, доктор боготворит и превозносит своих пациенток. Окружающие доктора дамы - любимая жена, прелестная дочь, отзывчивые коллеги по работе составляют свет его жизни.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор «Т» и его женщины»

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