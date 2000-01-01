Доктор «Т» и его женщины (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
7.32000, Dr. T & the Women
Драмы, Мелодрамы112 мин18+
Сюжет
Судьба благосклонна к своим любимцам. Несомненно. Доктор Трэвис - один из них. Удачливый, богатый гинеколог добился оглушительного успеха на всех фронтах. Постоянное тесное общение с женским полом отнюдь не испортило его отношения к ним. Напротив, доктор боготворит и превозносит своих пациен�ток. Окружающие доктора дамы - любимая жена, прелестная дочь, отзывчивые коллеги по работе составляют свет его жизни.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Олтмен
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Хелен
Хант
- ФФАктриса
Фарра
Фосетт
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- ШЛАктриса
Шелли
Лонг
- ТРАктриса
Тара
Рид
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актриса
Лив
Тайлер
- РХАктёр
Роберт
Хейз
- ММАктёр
Мэтт
Мэллой
- ЭРСценарист
Энн
Рэпп
- Продюсер
Роберт
Олтмен
- ДМПродюсер
Джеймс
МакЛиндон
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- СКПродюсер
Синди
Кауэн
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ДГХудожница
Дона
Граната
- ДПМонтажёр
Джеральдин
Перони
- ЯКОператор
Ян
Киссер
- ЛЛКомпозитор
Лайл
Ловетт