Доктор «Т» и его женщины (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Судьба благосклонна к своим любимцам. Несомненно. Доктор Трэвис - один из них. Удачливый, богатый гинеколог добился оглушительного успеха на всех фронтах. Постоянное тесное общение с женским полом отнюдь не испортило его отношения к ним. Напротив, доктор боготворит и превозносит своих пациен�ток. Окружающие доктора дамы - любимая жена, прелестная дочь, отзывчивые коллеги по работе составляют свет его жизни.



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