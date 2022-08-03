Догвилль (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Dogville
Триллер, Драма170 мин18+
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О фильме
Культовый фильм Ларса фон Триера. США, 1930-е. Скрываясь от гангстеров, красавица Грейс оказывается в крошечном городке Догвилль. Лидер местной общины Том соглашается дать девушке укрытие, если она будет помогать горожанам по хозяйству. Вскоре Грейс узнает истинную цену этого гостеприимства.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Пол
Беттани
- ХААктриса
Харриет
Андерссон
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Бен
Газзара
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- ДДАктёр
Джереми
Дэвис
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актриса
Лорен
Бэколл
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- Продюсер
Беттина
Брокемпер
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл