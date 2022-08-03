Догвилль
Wink
Фильмы
Догвилль

Догвилль (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Dogville
Триллер, Драма170 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Культовый фильм Ларса фон Триера. США, 1930-е. Скрываясь от гангстеров, красавица Грейс оказывается в крошечном городке Догвилль. Лидер местной общины Том соглашается дать девушке укрытие, если она будет помогать горожанам по хозяйству. Вскоре Грейс узнает истинную цену этого гостеприимства.

Страна
Нидерланды, Дания, Италия, Финляндия, Франция, Норвегия, Великобритания, Германия, Швеция
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
170 мин / 02:50

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Догвилль»