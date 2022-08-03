Догвилль (фильм, 2003) смотреть онлайн

Культовый фильм Ларса фон Триера. США, 1930-е. Скрываясь от гангстеров, красавица Грейс оказывается в крошечном городке Догвилль. Лидер местной общины Том соглашается дать девушке укрытие, если она будет помогать горожанам по хозяйству. Вскоре Грейс узнает истинную цену этого гостеприимства.

