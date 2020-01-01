Договор молчания (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мужчина средних лет с тяжелым прошлым по имени Рейбeрн работает смотрителем заповедника и много пьeт. Внезапно на местности находят тело девушки-подростка. Шериф выясняет, что на покойную охотились, причeм с пом�ощью первобытного метательного приспособления - атлатля. Пять лет назад у Рейбeрна пропала несовершеннолетняя дочь, поэтому, когда на лесных камерах наблюдения он видит, как неизвестный в маскировочном костюме преследует девушку, то не раздумывая бросается ей на помощь.



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