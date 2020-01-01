8.52020, The Silencing
Триллеры, Детективы90 мин18+
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Договор молчания (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Мужчина средних лет с тяжелым прошлым по имени Рейбeрн работает смотрителем заповедника и много пьeт. Внезапно на местности находят тело девушки-подростка. Шериф выясняет, что на покойную охотились, причeм с пом�ощью первобытного метательного приспособления - атлатля. Пять лет назад у Рейбeрна пропала несовершеннолетняя дочь, поэтому, когда на лесных камерах наблюдения он видит, как неизвестный в маскировочном костюме преследует девушку, то не раздумывая бросается ей на помощь.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РПРежиссёр
Робин
Пронт
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- КЭАктёр
Калеб
Эллсворт-Кларк
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- Актёр
Хиро
Файнс Тиффин
- ЛКАктриса
Лиза
Кромарти
- ЛААктёр
Лелэнд
Ассиневай
- КДАктриса
Кайла
Дюмон
- ШСАктёр
Шон
Смит
- СЛПродюсер
Сибилл
Луи Эппич
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Титов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДРХудожник
Даймонд
Рингс
- АЛХудожница
Аманда
Ли Стрит
- ПГХудожница
Паула
Грегг