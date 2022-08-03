Дочь моего босса
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Дочь моего босса

Дочь моего босса (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.22003, My Boss's Daughter
Мелодрама, Комедия82 мин12+

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О фильме

Строгий начальник просит своего безотказного молодого сотрудника присмотреть за его домом в течение одного вечера. Добросовестный парнишка вынужден согласиться, к тому же, ему очень нравится симпатичная дочка босса.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дочь моего босса»