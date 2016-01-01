До встречи с тобой
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До встречи с тобой

До встречи с тобой (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.62016, Me Before You
Драмы, Мелодрамы105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «До встречи с тобой»

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