До встречи с тобой (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.62016, Me Before You
Драмы, Мелодрамы105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ТШРежиссёр
Теа
Шэррок
- Актриса
Эмилия
Кларк
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актриса
Джанет
Мактир
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- БКАктёр
Брендан
Койл
- ДКАктриса
Дженна
Коулман
- МЛАктёр
Мэттью
Льюис
- БЛАктёр
Бен
Ллойд-Хьюз
- Актриса
Ванесса
Кирби
- СПАктёр
Стивен
Пикок
- ДМСценарист
Джоджо
Мойес
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- НДХудожник
Ник
Дент
- АМХудожник
Антуан
Марон
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- СВХудожница
Сара
Ван
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг