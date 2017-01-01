До свидания там, наверху
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До свидания там, наверху

До свидания там, наверху (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Au revoir là-haut
Драмы, Криминал112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Робкий бухгалтер Альбер и художник Эдуар возвращаются с Первой мировой войны покалеченными и ненужными. Они изобретают мошенническую схему, как заработать на памяти о погибших.

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Информация

Страна
Канада, Франция
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «До свидания там, наверху»

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