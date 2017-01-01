До свидания там, наверху (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, Au revoir là-haut
Драмы, Криминал112 мин18+
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Сюжет
Робкий бухгалтер Альбер и художник Эдуар возвращаются с Первой мировой войны покалеченными и ненужными. Они изобретают мошенническую схему, как заработать на памяти о погибших.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АДРежиссёр
Альбер
Дюпонтель
- НПАктёр
Науэль
Перес Бискаярт
- АДАктёр
Альбер
Дюпонтель
- Актёр
Лоран
Лафитт
- НААктёр
Нильс
Ареструп
- ЭДАктриса
Эмили
Декенн
- Актриса
Мелани
Тьерри
- ЭБАктриса
Элоиз
Бальстер
- ФЮАктёр
Филипп
Юшан
- АМАктёр
Андре
Маркон
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- АДСценарист
Альбер
Дюпонтель
- ПЛСценарист
Пьер
Лемэтр
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- МЛХудожница
Мими
Лемпика
- КПМонтажёр
Кристоф
Пинель
- ВМОператор
Венсан
Матиа
- КЖКомпозитор
Кристоф
Жюльен