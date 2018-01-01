Wink
Фильмы
Дневные звезды
Актёры и съёмочная группа фильма «Дневные звезды»

Режиссёры

Игорь Таланкин

Режиссёр

Актёры

Алла Демидова

АктрисаОльга Бергольтц
Андрей Попов

Актёротец Ольги
Константин Баранов

Актёр
Татьяна Ленникова

Актриса
Александра Малышева

Актриса
Елена Борисова

Актриса
Иван Уфимцев

Актёр
Анатолий Игнатьев

Актёр
В. Демидовский

Актёр
Юрий Леонидов

Актёр
Рита Гладунко

Актриса
Нина Ургант

Актрисаженщина у гроба
Александр Грузинский

Актёр
Герман Качин

Актёр
Виктор Кольцов

Актёрстарик
Антонина Максимова

Актриса
Николай Шацкий

Актёр
Аркадий Трусов

Актёр
Иван Жеваго

Актёрчеловек в толпе
Елена Максимова

АктрисаМатрёна
Петр Савин

Актёр
Юрий Соловьев

АктёрДима

Сценаристы

Игорь Таланкин

Сценарист

Монтажёры

Зинаида Веревкина

Монтажёр

Операторы

Маргарита Пилихина

Оператор

Композиторы

Альфред Шнитке

Композитор