Дитя тьмы (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.02009, Orphan
Драма, Триллер117 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- ИФАктриса
Изабель
Фурман
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- ДБАктёр
Джимми
Беннетт
- АЭАктриса
Ариана
Энджинир
- Актриса
Си
Си Эйч Паундер
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- КРАктёр
Карел
Роден
- РДАктриса
Розмари
Дансмор
- ДЯАктриса
Джэми
Янг
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- Продюсер
Леонардо
ДиКаприо
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДКОператор
Джефф
Каттер
- Композитор
Джон
Оттмен