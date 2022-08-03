Дитя тьмы
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Дитя тьмы

Дитя тьмы (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.02009, Orphan
Драма, Триллер117 мин18+

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О фильме

Супружеская пара, совсем недавно потерявшая своего ребенка, удочеряет девятилетнюю девочку, которая оказывается совсем не такой милой и безобидной, как это могло показаться на первый взгляд.

Страна
Германия, США, Канада, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дитя тьмы»