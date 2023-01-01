Wink
Диспетчер
Актёры и съёмочная группа фильма «Диспетчер»

Режиссёры

Дэвид Маккензи

David Mackenzie
Режиссёр

Актёры

Риз Ахмед

Riz Ahmed
АктёрAsh
Лили Джеймс

Lily James
АктрисаSarah
Сэм Уортингтон

Sam Worthington
АктёрDawson
Уилла Фицджералд

Willa Fitzgerald
АктрисаRosetti
Джаред Абрахамсон

Jared Abrahamson
АктёрRyan
Пан Банду

Pun Bandhu
АктёрLee
Иса Дэвис

Eisa Davis
АктрисаWash
Мэттью Мехер

Matthew Maher
АктёрHoffman
Сет Барриш

Seth Barrish
АктёрMorel
Виктор Гарбер

Victor Garber
АктёрMcVie
Джэми Бурк

Jamie Burke
АктрисаHomeless Woman
Грант Харрисон

Grant Harrison
АктёрAndy (AA)
Джейсон Нуццо

Jason Nuzzo
АктёрTony (AA)

Сценаристы

Дэвид Маккензи

David Mackenzie
Сценарист

Продюсеры

Джиллиан Берри

Gillian Berrie
Продюсер
Бэзил Иваник

Basil Iwanyk
Продюсер
Дэвид Маккензи

David Mackenzie
Продюсер
Тедди Шварцман

Teddy Schwarzman
Продюсер
Джон Фридберг

John Friedberg
Продюсер
Дуглас Грэхэм

Douglas Graham
Продюсер
Николас Дачемин Харвард

Nicolas Harvard
Продюсер
Эрика Ли

Erica Lee
Продюсер

Художники

Джейн Маски

Jane Musky
Художница
Алана Морсхэд

Alana Morshead
Художница
Меган Педерсон

Megan Pederson
Художница

Монтажёры

Мэтт Майер

Matt Mayer
Монтажёр

Операторы

Шеймас МакГарви

Seamus McGarvey
Оператор
Джиллз Натгенс

Giles Nuttgens
Оператор

Композиторы

Тони Дуган

Тони Дуган

Tony Doogan
Композитор