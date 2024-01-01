Диспетчер
Диспетчер

Фильм Диспетчер

2024, Relay
Боевик, Триллер18+
О фильме

Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Диспетчер»