Дикий пес (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Территория бывшего Индокитая, 60-е годы. Нацистский преступник Штайнер, которому удалось скрыться от правосудия после Второй мировой, неплохо устроился в этом укромном уголке. Ему принадлежит целая исправительная колония, в которой не действуют законы - вся власть в его руках. С прибытием беглого бойца Ирландской республиканской армии, чьи навыки рукопашного боя очень хороши, Штайнеру предоставляется возможность заработать: ставки на поединках - весьма прибыльное дело. Но у ирландца на этот «концлагерь» свои планы.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джесси
Джонсон
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ВКАктёр
Владимир
Кулих
- МСАктёр
Марко
Сарор
- Актриса
Жужу
Чан
- ММАктёр
Мэттью
Мэрсден
- ЧФАктёр
Чарльз
Фэзи
- КЛАктёр
Кунг
Ле
- ЛМАктёр
Люк
Мэсси
- ШЧАктриса
Шина
Чоу
- ДДСценарист
Джесси
Джонсон
- ДДПродюсер
Джесси
Джонсон
- Продюсер
Скотт
Эдкинс
- ЧАПродюсер
Чарльз
Артур Берг
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЕЛАктёр дубляжа
Егор
Латышев
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- БМХудожник
Брандо
МакКлюр
- ЛУХудожница
ЛаРэй
Уилсон
- ЯРХудожница
Яна
Русанова
- ГГОператор
Гэбриел
Гели
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй