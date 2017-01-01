Дикий пес
Wink
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Дикий пес
8.22017, Savage Dog
Боевики, Драмы91 мин18+

Дикий пес (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Территория бывшего Индокитая, 60-е годы. Нацистский преступник Штайнер, которому удалось скрыться от правосудия после Второй мировой, неплохо устроился в этом укромном уголке. Ему принадлежит целая исправительная колония, в которой не действуют законы - вся власть в его руках. С прибытием беглого бойца Ирландской республиканской армии, чьи навыки рукопашного боя очень хороши, Штайнеру предоставляется возможность заработать: ставки на поединках - весьма прибыльное дело. Но у ирландца на этот «концлагерь» свои планы.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикий пес»

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