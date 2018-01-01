Wink
Фильмы
Дикие сердцем
Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие сердцем»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие сердцем»

Режиссёры

Дэвид Линч

David Lynch
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрSailor
Лора Дерн

Laura Dern
АктрисаLula
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрBobby Peru
Дж.Э. Фримен

J.E. Freeman
АктёрSantos
Криспин Гловер

Crispin Glover
АктёрDell
Дайан Лэдд

Diane Ladd
АктрисаMarietta Fortune
Кэлвин Локхарт

Calvin Lockhart
АктёрReggie
Изабелла Росселлини

Isabella Rossellini
АктрисаPerdita
Гарри Дин Стэнтон

Harry Dean Stanton
АктёрJohnnie Farragut
Грейс Забриски

Grace Zabriskie
АктрисаJuana

Сценаристы

Дэвид Линч

David Lynch
Сценарист
Барри Гиффорд

Barry Gifford
Сценарист

Продюсеры

Стив Голин

Steve Golin
Продюсер
Монти Монтгомери

Monty Montgomery
Продюсер
Сигуржон Сигватссон

Sigurjon Sighvatsson
Продюсер
Майкл Кун

Michael Kuhn
Продюсер

Монтажёры

Дуэйн Данэм

Duwayne Dunham
Монтажёр

Операторы

Фредерик Элмс

Frederick Elmes
Оператор

Композиторы

Анджело Бадаламенти

Angelo Badalamenti
Композитор