Дикие сердцем
Дикие сердцем

Дикие сердцем (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Wild at Heart
Триллер, Драма120 мин18+

О фильме

Культовый фильм Дэвида Линча, сочетающий в себе сказочные мотивы, ультранасилие, сюрреализм и мелодраматизм. Сейлор и Лула отчаянно любят друг друга, но безумная мать девушки, подобно злой ведьме, постоянно строит козни влюбленным, а помогают ей в этом обширные связи с криминалом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие сердцем»