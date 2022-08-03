Дикие сердцем (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, Wild at Heart
Триллер, Драма120 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Культовый фильм Дэвида Линча, сочетающий в себе сказочные мотивы, ультранасилие, сюрреализм и мелодраматизм. Сейлор и Лула отчаянно любят друг друга, но безумная мать девушки, подобно злой ведьме, постоянно строит козни влюбленным, а помогают ей в этом обширные связи с криминалом.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Николас
Кейдж
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ДФАктёр
Дж.Э.
Фримен
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- Актриса
Дайан
Лэдд
- КЛАктёр
Кэлвин
Локхарт
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- Сценарист
Дэвид
Линч
- БГСценарист
Барри
Гиффорд
- Продюсер
Стив
Голин
- ММПродюсер
Монти
Монтгомери
- ССПродюсер
Сигуржон
Сигватссон
- МКПродюсер
Майкл
Кун
- ДДМонтажёр
Дуэйн
Данэм
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти