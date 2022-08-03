Дикие сердцем (фильм, 1990) смотреть онлайн

Культовый фильм Дэвида Линча, сочетающий в себе сказочные мотивы, ультранасилие, сюрреализм и мелодраматизм. Сейлор и Лула отчаянно любят друг друга, но безумная мать девушки, подобно злой ведьме, постоянно строит козни влюбленным, а помогают ей в этом обширные связи с криминалом.

