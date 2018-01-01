Wink
Фильмы
Девятые врата
Актёры и съёмочная группа фильма «Девятые врата»

Режиссёры

Роман Полански

Роман Полански

Roman Polanski
Режиссёр

Актёры

Джонни Депп

Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрDean Corso
Фрэнк Ланджелла

Фрэнк Ланджелла

Frank Langella
АктёрBoris Balkan
Лена Олин

Лена Олин

Lena Olin
АктрисаLiana Telfer
Эмманюэль Сенье

Эмманюэль Сенье

Emmanuelle Seigner
АктрисаThe Girl
Барбара Джеффорд

Барбара Джеффорд

Barbara Jefford
АктрисаBaroness Kessler
Джек Тейлор

Джек Тейлор

Jack Taylor
АктёрVictor Fargas
Хосе Лопес Родеро

Хосе Лопес Родеро

José López Rodero
АктёрPablo & Pedro Ceniza / 1st & 2nd Workmen (в титрах: Jose Lopez Rodero)
Тони Амони

Тони Амони

Tony Amoni
Актёр
Джеймс Руссо

Джеймс Руссо

James Russo
АктёрBernie
Уилли Холт

Уилли Холт

Willy Holt
АктёрAndrew Telfer

Сценаристы

Джон Браунджон

Джон Браунджон

John Brownjohn
Сценарист
Энрике Урбису

Энрике Урбису

Enrique Urbizu
Сценарист
Роман Полански

Роман Полански

Roman Polanski
Сценарист
Артуро Перес-Реверте

Артуро Перес-Реверте

Arturo Pérez-Reverte
Сценарист

Продюсеры

Роман Полански

Роман Полански

Roman Polanski
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Борис Клюев

Борис Клюев

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Ольга Гаспарова

Ольга Гаспарова

Актриса дубляжа

Художники

Энтони Пауэлл

Энтони Пауэлл

Anthony Powell
Художник

Монтажёры

Эрве де Люз

Эрве де Люз

Hervé de Luze
Монтажёр

Операторы

Дариус Хонджи

Дариус Хонджи

Darius Khondji
Оператор

Композиторы

Войцех Киляр

Войцех Киляр

Wojciech Kilar
Композитор