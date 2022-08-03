Фильм Девятые врата (1999)

Дин Корсо, один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий, принимает крайне выгодный заказ: определить подлинность венца собрания, фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков». Ему предстоит полное опасностей и тайн путешествие по Европе.



