Фильм Девятые врата (1999)
9.11999, The Ninth Gate
Триллер, Фэнтези127 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дин Корсо, один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий, принимает крайне выгодный заказ: определить подлинность венца собрания, фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков». Ему предстоит полное опасностей и тайн путешествие по Европе.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Роман
Полански
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актриса
Лена
Олин
- Актриса
Эмманюэль
Сенье
- БДАктриса
Барбара
Джеффорд
- ДТАктёр
Джек
Тейлор
- ХЛАктёр
Хосе
Лопес Родеро
- ТААктёр
Тони
Амони
- ДРАктёр
Джеймс
Руссо
- УХАктёр
Уилли
Холт
- ДБСценарист
Джон
Браунджон
- ЭУСценарист
Энрике
Урбису
- Сценарист
Роман
Полански
- АПСценарист
Артуро
Перес-Реверте
- Продюсер
Роман
Полански
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ЭПХудожник
Энтони
Пауэлл
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр