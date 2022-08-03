Девятые врата
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Девятые врата

Фильм Девятые врата (1999)

9.11999, The Ninth Gate
Триллер, Фэнтези127 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дин Корсо, один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий, принимает крайне выгодный заказ: определить подлинность венца собрания, фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков». Ему предстоит полное опасностей и тайн путешествие по Европе.

Страна
США, Испания, Франция
Жанр
Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девятые врата»