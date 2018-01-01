Wink
Фильмы
Девятки
Актёры и съёмочная группа фильма «Девятки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девятки»

Режиссёры

Джон Огаст

Джон Огаст

John August
Режиссёр

Актёры

Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс

Ryan Reynolds
АктёрGary / Gavin Taylor / Gabriel
Мелисса Маккарти

Мелисса Маккарти

Melissa McCarthy
АктрисаMargaret / Melissa McCarthy / Mary
Хоуп Дэвис

Хоуп Дэвис

Hope Davis
АктрисаSarah / Susan Howard / Sierra
Эль Фаннинг

Эль Фаннинг

Elle Fanning
АктрисаNoelle
Дэвид Денман

Дэвид Денман

David Denman
АктёрParole Officer / Agitated Man
Октавия Спенсер

Октавия Спенсер

Octavia Spencer
АктрисаStreetwalker / Pedestrian
Бен Фэлкоун

Бен Фэлкоун

Ben Falcone
АктёрBen Falcone
Далия Салем

Далия Салем

Dahlia Salem
АктрисаDahlia Salem
Джон Гэйтинс

Джон Гэйтинс

John Gatins
АктёрJohn Gatins
Энди Филдер

Энди Филдер

Andy Fielder
Актёр

Сценаристы

Джон Огаст

Джон Огаст

John August
Сценарист

Продюсеры

Брюс Коэн

Брюс Коэн

Bruce Cohen
Продюсер
Дэн Этеридж

Дэн Этеридж

Dan Etheridge
Продюсер
Дэн Джинкс

Дэн Джинкс

Dan Jinks
Продюсер
Тодд Кинг

Тодд Кинг

Todd King
Продюсер

Художники

Е. Коллин Саро

Е. Коллин Саро

E. Colleen Saro
Художница
Кристофер Р. Марстеллер

Кристофер Р. Марстеллер

Christopher Marsteller
Художник

Монтажёры

Дуглас Крайс

Дуглас Крайс

Douglas Crise
Монтажёр

Операторы

Нэнси Шрайбер

Нэнси Шрайбер

Nancy Schreiber
Оператор

Композиторы

Алекс Вурман

Алекс Вурман

Alex Wurman
Композитор