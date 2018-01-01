Wink
Детям
Девять жизней
Актёры и съёмочная группа фильма «Девять жизней»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девять жизней»

Режиссёры

Барри Зонненфельд

Барри Зонненфельд

Barry Sonnenfeld
Режиссёр

Актёры

Кевин Спейси

Кевин Спейси

Kevin Spacey
АктёрTom Brand
Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер

Jennifer Garner
АктрисаLara Brand
Робби Амелл

Робби Амелл

Robbie Amell
АктёрDavid Brand
Шерил Хайнс

Шерил Хайнс

Cheryl Hines
АктрисаMadison Camden
Марк Консуэлос

Марк Консуэлос

Mark Consuelos
АктёрIan Cox
Малина Вайсман

Малина Вайсман

Malina Weissman
АктрисаRebecca Brand (в титрах: Malina Weissman)
Кристофер Уокен

Кристофер Уокен

Christopher Walken
АктёрFelix Perkins
Талита Бейтман

Талита Бейтман

Talitha Eliana Bateman
АктрисаNicole Camden (в титрах: Talitha Bateman)
Тедди Сирс

Тедди Сирс

Teddy Sears
АктёрJosh Myers
Джей Пэттерсон

Джей Пэттерсон

Jay Patterson
АктёрBenson

Продюсеры

Лиза Эллзи

Лиза Эллзи

Lisa Ellzey
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

Актёр дубляжа
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Анатолий Петров

Анатолий Петров

Актёр дубляжа

Художники

Жан-Андре Каррье

Жан-Андре Каррье

Jean-Andre Carriere
Художник

Монтажёры

Дон Циммерман

Дон Циммерман

Don Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Карл Вальтер Линденлауб

Карл Вальтер Линденлауб

Karl Walter Lindenlaub
Оператор

Композиторы

Евгений Гальперин

Евгений Гальперин

Evgueni Galperine
Композитор