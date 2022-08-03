Девять жизней
Девять жизней

Фильм Девять жизней (2016)

2016, Nine Lives
Фэнтези, Мелодрама83 мин6+

О фильме

Том Бренд — миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружен в работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. В спешке на праздник дочери Том попадает в аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле этого самого кота...

Страна
Франция, Китай
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

