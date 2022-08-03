Фильм Девять жизней (2016)

Том Бренд — миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружен в работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. В спешке на праздник дочери Том попадает в аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле этого самого кота...

