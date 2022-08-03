Фильм Девять жизней (2016)
2016, Nine Lives
Фэнтези, Мелодрама83 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Том Бренд — миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружен в работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. В спешке на праздник дочери Том попадает в аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле этого самого кота...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Барри
Зонненфельд
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- Актёр
Робби
Амелл
- ШХАктриса
Шерил
Хайнс
- МКАктёр
Марк
Консуэлос
- МВАктриса
Малина
Вайсман
- Актёр
Кристофер
Уокен
- ТБАктриса
Талита
Бейтман
- ТСАктёр
Тедди
Сирс
- ДПАктёр
Джей
Пэттерсон
- ЛЭПродюсер
Лиза
Эллзи
- Актёр дубляжа
Михаил
Ефремов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ЖКХудожник
Жан-Андре
Каррье
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин