Девушка без комплексов (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.52015, Trainwreck
Драма, Комедия119 мин18+
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О фильме
У симпатичной девушки Эми никогда не было серьезных отношений. Она придерживается свободных взглядов и обычно не ходит дважды с одним парнем на свидание. Будучи сотрудницей крупного мужского издания, она получает задание от шефа написать статью о спортивном враче Ароне. Эми и не рассчитывала, что деловая встреча с доктором изменит ее жизнь.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джадд
Апатоу
- ЭШАктриса
Эми
Шумер
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Бри
Ларсон
- ККАктёр
Колин
Куинн
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ВБАктриса
Ванесса
Байер
- МБАктёр
Майк
Бирбилья
- Актёр
Эзра
Миллер
- ДААктёр
Дэйв
Аттелль
- Актриса
Тильда
Суинтон
- ЭШСценарист
Эми
Шумер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- ККПродюсер
Ким
Карамел
- ДЧПродюсер
Джошуа
Черч
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Кудрявцева
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон