Девушка без комплексов
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Девушка без комплексов

Девушка без комплексов (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Trainwreck
Драма, Комедия119 мин18+

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О фильме

У симпатичной девушки Эми никогда не было серьезных отношений. Она придерживается свободных взглядов и обычно не ходит дважды с одним парнем на свидание. Будучи сотрудницей крупного мужского издания, она получает задание от шефа написать статью о спортивном враче Ароне. Эми и не рассчитывала, что деловая встреча с доктором изменит ее жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка без комплексов»