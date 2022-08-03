Детсадовский полицейский
Wink
Фильмы
Детсадовский полицейский

Детсадовский полицейский (фильм, 1990) смотреть онлайн

9.11990, Kindergarten Cop
Боевик, Комедия106 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Детектив Джон Кимбл, ветеран «грязных улиц» Лос-Анджелеса, готов справиться с кем угодно. Но для того, чтобы заманить в ловушку хитрого преступника, ему приходится устроиться воспитателем в детский сад.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детсадовский полицейский»