Детсадовский полицейский 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Детсадовский полицейский 2»

Режиссёры

Дон Майкл Пол

Don Michael Paul
Режиссёр

Актёры

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрReed
Дарла Тейлор

Darla Taylor
АктрисаOlivia
Билл Беллами

Bill Bellamy
АктёрSanders
Алекс Паунович

Aleks Paunovic
АктёрZogu
Сара Стрэйндж

Sarah Strange
АктрисаMiss Sinclaire
Дэнни Уоттли

Danny Wattley
АктёрGiardello
Майкл П. Норти

Michael P. Northey
АктёрHal
Эбби Магнусон

Abbie Magnuson
АктрисаMolly
Блейк Штадель

Blake Stadel
АктёрMolly's Dad
Дин Петрив

Dean Petriw
АктёрJett

Сценаристы

Дэвид Х. Штейнберг

David H. Steinberg
Сценарист
Хершел Уайнгрод

Herschel Weingrod
Сценарист
Тимоти Харрис

Timothy Harris
Сценарист
Мюррей Сейлем

Murray Salem
Сценарист

Продюсеры

Майк Эллиот

Mike Elliott
Продюсер
Грег Холстейн

Greg Holstein
Продюсер
Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Ваник Морадян

Vanick Moradian
Монтажёр