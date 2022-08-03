Детсадовский полицейский 2
Детсадовский полицейский 2

Детсадовский полицейский 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.62015, Kindergarten Cop 2
Боевик, Комедия96 мин12+

О фильме

Дольф Лундгрен сменяет Арнольда Шварценеггера на посту детсадовского полицейского! Его герою, агенту ФБР Заку Риду необходимо пробраться в детский сад под видом воспитателя, чтобы найти пропавшую флешку с секретной информацией, которая также интересует албанских бандитов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Кино для детей, Боевик
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детсадовский полицейский 2»