Детсадовский полицейский 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Дольф Лундгрен сменяет Арнольда Шварценеггера на посту детсадовского полицейского! Его герою, агенту ФБР Заку Риду необходимо пробраться в детский сад под видом воспитателя, чтобы найти пропавшую флешку с секретной информацией, которая также интересует албанских бандитов.

