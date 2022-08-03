Детсадовский полицейский 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.62015, Kindergarten Cop 2
Боевик, Комедия96 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дольф Лундгрен сменяет Арнольда Шварценеггера на посту детсадовского полицейского! Его герою, агенту ФБР Заку Риду необходимо пробраться в детский сад под видом воспитателя, чтобы найти пропавшую флешку с секретной информацией, которая также интересует албанских бандитов.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Кино для детей, Боевик
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
