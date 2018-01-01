Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «День Сурка»

Режиссёры

Харольд Рэмис

Harold Ramis
Режиссёр

Актёры

Билл Мюррей

Bill Murray
АктёрPhil
Энди Макдауэлл

Andie MacDowell
АктрисаRita
Крис Эллиот

Chris Elliott
АктёрLarry
Стивен Тоболовски

Stephen Tobolowsky
АктёрNed
Брайан Дойл-Мюррей

Brian Doyle-Murray
АктёрBuster
Марита Герати

Marita Geraghty
АктрисаNancy
Анджела Пэтон

Angela Paton
АктрисаMrs. Lancaster
Рик Дукомман

Rick Ducommun
АктёрGus
Рик Овертон

Rick Overton
АктёрRalph
Робин Дьюк

Robin Duke
АктрисаDoris the Waitress

Сценаристы

Харольд Рэмис

Harold Ramis
Сценарист
Дэнни Рубин

Danny Rubin
Сценарист

Продюсеры

Тревор Альберт

Trevor Albert
Продюсер
С. Эриксон

C.O. Erickson
Продюсер
Харольд Рэмис

Harold Ramis
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Татьяна Михалевкина

Актриса дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Владимир Летенков

Актёр дубляжа

Художники

Дженнифер Батлер

Jennifer Butler
Художница
Лиза Фишер

Lisa Fischer
Художница

Операторы

Джон Бэйли

John Bailey
Оператор

Композиторы

Джордж Фентон

George Fenton
Композитор