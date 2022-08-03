День Сурка (фильм, 1993) смотреть онлайн

Комедия «День сурка» — фильм с Биллом Мюрреем — рассказывает о телеведущем Филе Коннорсе, который в очередной раз отправляется в маленький городок, чтобы снять репортаж о местном празднике. Но на следующее утро мужчина обнаруживает, что застрял во вчерашнем дне.



Снова и снова события повторяются с пугающей точностью: одни и те же лица, одни и те же разговоры, одни и те же ошибки. Герой пробует все: от безудержного веселья и мелких преступлений до отчаяния и попыток изменить себя. Постепенно он начинает смотреть не только на часы, но и вглубь себя.



Это не просто забавная фантазия о временной петле, а умная и человечная история о том, что даже самое скучное утро способно изменить судьбу. Смотреть «День сурка» — значит понять, что второй шанс можно получить, пусть и не сразу. Главное захотеть им воспользоваться.

