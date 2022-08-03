День Сурка (фильм, 1993) смотреть онлайн
Комедия «День сурка» — фильм с Биллом Мюрреем — рассказывает о телеведущем Филе Коннорсе, который в очередной раз отправляется в маленький городок, чтобы снять репортаж о местном празднике. Но на следующее утро мужчина обнаруживает, что застрял во вчерашнем дне.
Снова и снова события повторяются с пугающей точностью: одни и те же лица, одни и те же разговоры, одни и те же ошибки. Герой пробует все: от безудержного веселья и мелких преступлений до отчаяния и попыток изменить себя. Постепенно он начинает смотреть не только на часы, но и вглубь себя.
Это не просто забавная фантазия о временной петле, а умная и человечная история о том, что даже самое скучное утро способно изменить судьбу. Смотреть «День сурка» — значит понять, что второй шанс можно получить, пусть и не сразу. Главное захотеть им воспользоваться.
- Режиссёр
Харольд
Рэмис
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- Актёр
Крис
Эллиот
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- Актёр
Брайан
Дойл-Мюррей
- МГАктриса
Марита
Герати
- Актриса
Анджела
Пэтон
- РДАктёр
Рик
Дукомман
- Актёр
Рик
Овертон
- РДАктриса
Робин
Дьюк
- Сценарист
Харольд
Рэмис
- ДРСценарист
Дэнни
Рубин
- Продюсер
Тревор
Альберт
- СЭПродюсер
С.
Эриксон
- Продюсер
Харольд
Рэмис
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- ДБХудожница
Дженнифер
Батлер
- ЛФХудожница
Лиза
Фишер
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон