День независимости: Возрождение
Актёры и съёмочная группа фильма «День независимости: Возрождение»

Режиссёры

Роланд Эммерих

Roland Emmerich
Режиссёр

Актёры

Лиам Хемсворт

Liam Hemsworth
АктёрJake Morrison
Джефф Голдблюм

Jeff Goldblum
АктёрDavid Levinson
Джесси Ашер

Jessie T. Usher
АктёрDylan Hiller
Билл Пуллман

Bill Pullman
АктёрPresident Whitmore
Майка Монро

Maika Monroe
АктрисаPatricia Whitmore
Села Уорд

Sela Ward
АктрисаPresident Lanford
Уильям Фихтнер

William Fichtner
АктёрGeneral Adams
Джадд Хёрш

Judd Hirsch
АктёрJulius Levinson
Брент Спайнер

Brent Spiner
АктёрDr. Brakish Okun
Патрик Ст. Эсприт

Patrick St. Esprit
АктёрSecretary of Defense Tanner

Сценаристы

Джеймс Вандербилт

James Vanderbilt
Сценарист
Николас Райт

Nicolas Wright
Сценарист
Джеймс А. Вудс

James A. Woods
Сценарист

Продюсеры

Дин Девлин

Dean Devlin
Продюсер
Роланд Эммерих

Roland Emmerich
Продюсер
Уте Эммерих

Ute Emmerich
Продюсер
Фолькер Энгель

Volker Engel
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Разбаш

Актёр дубляжа
Давид Бродский

Актёр дубляжа
Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Валентин Морозов

Актёр дубляжа
Екатерина Тихомирова

Актриса дубляжа

Художники

Марк Хофелинг

Mark Hofeling
Художник
Криста Манро

Christa Munro
Художница
Патрик М. Салливан мл.

Patrick M. Sullivan Jr.
Художник
Клинт Уоллес

Clint Wallace
Художник
Джей Харт

Jay Hart
Художник

Композиторы

Харальд Клозер

Harald Kloser
Композитор
Томас Ванкер

Thomas Wanker
Композитор