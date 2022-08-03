День независимости: Возрождение
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День независимости: Возрождение

День независимости: Возрождение (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Independence Day: Resurgence
Фантастика, Боевик114 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Используя инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу по защите планеты. Но ничего не может нас спасти от нового, еще более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения.

Страна
США, Индия
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День независимости: Возрождение»