День независимости: Возрождение (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Independence Day: Resurgence
Фантастика, Боевик114 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Используя инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу по защите планеты. Но ничего не может нас спасти от нового, еще более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения.
СтранаСША, Индия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Джесси
Ашер
- Актёр
Билл
Пуллман
- ММАктриса
Майка
Монро
- СУАктриса
Села
Уорд
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- ДХАктёр
Джадд
Хёрш
- Актёр
Брент
Спайнер
- ПСАктёр
Патрик
Ст. Эсприт
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- НРСценарист
Николас
Райт
- ДАСценарист
Джеймс
А. Вудс
- Продюсер
Дин
Девлин
- Продюсер
Роланд
Эммерих
- УЭПродюсер
Уте
Эммерих
- ФЭПродюсер
Фолькер
Энгель
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- МХХудожник
Марк
Хофелинг
- КМХудожница
Криста
Манро
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ХККомпозитор
Харальд
Клозер
- ТВКомпозитор
Томас
Ванкер