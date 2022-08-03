Дело Коллини (фильм, 2019) смотреть онлайн

Германия, 2001 год. В номере фешенебельного отеля убит известный предприниматель. Виновный, итальянец Фабрицио Коллини из Штутгарта сам является с поличной. Молодой адвокат Каспар Лайнен берется его защищать, но Коллини наотрез отказывается с ним общаться. Каковы мотивы подсудимого?

