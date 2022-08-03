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Дедушка моей мечты

Дедушка моей мечты (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Дедушка моей мечты
Комедия, Семейный97 мин18+

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О фильме

Гротесковая семейная комедия, поднимающая извечный вопрос о том, насколько мы зависим от материального благополучия, которое внезапно обрушивается на нашу голову.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Дедушка моей мечты»